Serie A, la Top 20 dopo 11 giornate: Dimarco prende l'ascensore
Questa la Top 20 di Serie A dopo 11 giornate di campionato. Cambio al comando con Dimarco che balza dal quarto al primo posto grazie al 7.5 rimediato contro la Lazio. Sale anche Caprile, che aggancia Paz e Zambo Anguissa. Inter che è la squadra più rappresentata con ben 5 giocatori. Solo uno per la Roma con Lorenzo Pellegrini al 16° posto.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.68 (11)
2. Elia Caprile (Cagliari) 6.64 (11)
3. Nico Paz (Como) 6.64 (11)
4. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
5. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.61 (9)
6. Christian Pulisic (Milan) 6.57 (7)
7. Luka Modric (Milan) 6.55 (11)
8. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.50 (8)
9. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
10. Emil Audero (Cremonese) 6.50 (7)
11. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.50 (6)
12. Nicolò Barella (Inter) 6.45 (11)
13. Alessandro Bastoni (Inter) 6.45 (10)
14. Mike Maignan (Milan) 6.45 (10)
15. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
16. Lorenzo Pellegrini (Roma) 6.43 (7)
17. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.41 (11)
18. Tiago Gabriel (Lecce) 6.40 (10)
19. Santiago Castro (Bologna) 6.39 (9)
20. Torbjørn Heggem (Bologna) 6.39 (9)