Serie A, la Top 20 dopo 21 giornate: Pulisic perde il primato
Cambia il vertice nella Top 20 di Serie A, ma solo per demeriti altrui poiché Zambo Anguissa non gioca una partita in campionato dal 9 novembre, saltando le successive 10 per infortunio. Pulisic scende al secondo posto, Rabiot si avvicina al podio grazie anche alla prova super nel recupero infrasettimanale contro il Como. L'Inter è la squadra più rappresentata con 7 giocatori, segue il Milan a 4, poi Napoli a 3 e Como a 2. Con un giocatore chiudono Cremonese, Juventus, Lecce e Roma.
1. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
2. Christian Pulisic (Milan) 6.61 (14)
3. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (19)
4. Adrien Rabiot (Milan) 6.57 (14)
5. Nico Paz (Como) 6.55 (21)
6. Mike Maignan (Milan) 6.50 (20)
7. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.45 (21)
8. Kenan Yildiz (Juventus) 6.44 (18)
9. Lautaro Martínez (Inter) 6.43 (21)
10. Nicolò Barella (Inter) 6.43 (21)
11. Luka Modric (Milan) 6.42 (19)
12. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.42 (12)
13. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.41 (16)
14. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.41 (16)
15. Scott McTominay (Napoli) 6.40 (20)
16. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.39 (14)
17. Emil Audero (Cremonese) 6.38 (17)
18. Piotr Zielinski (Inter) 6.38 (13)
19. Alessandro Bastoni (Inter) 6.36 (18)
20. Matias Soulé (Roma) 6.35 (20)
SERIE A - 21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta 1-1
83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
Udinese - Inter 0-1
20' Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0
7' Lobotka
Cagliari - Juventus 1-0
65' Mazzitelli
Parma - Genoa 0-0
Bologna - Fiorentina 1-2
19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)
Torino - Roma 0-2
26' Malen, 72' Dybala
Milan - Lecce 1-0
76' Fullkrug
Cremonese - Hellas Verona 0-0
Lazio - Como 0-3
2' Baturina, 24' e 49' Paz
CLASSIFICA
1. Inter 49
2. Milan 46
3. Napoli 43
4. Roma 42
5. Juventus 39
6. Como 37
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Cremonese 23
13. Parma 23
14. Torino 23
15. Cagliari 22
16. Genoa 20
17. Fiorentina 17
18. Lecce 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
11 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
22ª GIORNATA
Inter - Pisa (23 gennaio, 20.45)
Como - Torino (24 gennaio, 15)
Fiorentina - Cagliari (24 gennaio, 18)
Lecce - Lazio (24 gennaio, 20.45)
Sassuolo - Cremonese (25 gennaio, 12.30)
Atalanta - Parma (25 gennaio, 15)
Genoa - Bologna (25 gennaio, 15)
Juventus - Napoli (25 gennaio, 18)
Roma - Milan (25 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Udinese (26 gennaio, 20.45)
