Finisce 0-0 la sfida tra Juve e Milan. Il Corriere della Sera: “Napoli e Roma in vetta”

Partita a due facce quella tra Juventus e Milan, gara che trova spazio nella prima pagina odierna del Corriere della Sera. Primo tempo di studio quello andato in scena allo Stadium, a fronte di un secondo tempo molto più divertente ma in cui alla fine a trionfare è l’equilibrio.

È un trionfo all’Allegrismo il ritorno di Max a Torino, che contro la sua ex squadra non va oltre lo 0-0. Come detto, le occasioni più grosse di anno tutte nella ripresa. La prima è per la Juventus, con Gatti che calcia da pochi passi a botta sicura trovando la respinta fenomenale di Maignan, che salva da solo il risultato.

Poi è il Milan a salire in cattedra e ad avere al 52’ la possibilità di passare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore che l’arbitro fischia per il contatto irregolare tra Gimenez e Kelly. Sul dischetto, però, si presenta Pulisic che tira alle stelle, dimostrando che Torino non gli porta molto bene visto che il primo - e fino a ieri unico - penalty fallito in rossonero fu contro i granata. Sul finale spreca due buone occasioni Leao: la prima sul bel cross dello stesso statunitense che il numero 10 non riesce a indirizzare col sinistro nello specchio; la seconda su imbucata di Modric che lo porta a incrociare malamente.