Serie A, le medie voto degli allenatori: Spalletti scende dal podio, sale Allegri
Luciano Spalletti scende dal podio dopo la sconfitta della Juventus al Cagliari. Sale Allegri, mentre le prime due posizioni restano salde in mano a Chivu e Fabregas. Questo il rendimento degli allenatori di Serie A secondo le medie voto di Tuttomercatoweb:
1. Cristian Chivu (Inter) 6.60 (21)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.57 (21)
3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.43 (21)
4. Luciano Spalletti (Juventus) 6.38 (12)
5. Antonio Conte (Napoli) 6.36 (21)
6. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.36 (21)
7. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.25 (10)
8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.18 (11)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.14 (21)
10. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.12 (21)
11. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.10 (21)
12. Davide Nicola (Cremonese) 6.07 (21)
13. Carlos Cuesta (Parma) 6.07 (21)
14. Alberto Gilardino (Pisa) 6.05 (21)
15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (21)
16. Maurizio Sarri (Lazio) 5.98 (21)
17. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.90 (21)
18. Kosta Runjaić (Udinese) 5.88 (21)
19. Marco Baroni (Torino) 5.88 (20)
20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.86 (11)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
3. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
4. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
SERIE A - 21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta 1-1
83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
Udinese - Inter 0-1
20' Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0
7' Lobotka
Cagliari - Juventus 1-0
65' Mazzitelli
Parma - Genoa 0-0
Bologna - Fiorentina 1-2
19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)
Torino - Roma 0-2
26' Malen, 72' Dybala
Milan - Lecce 1-0
76' Fullkrug
Cremonese - Hellas Verona 0-0
Lazio - Como 0-3
2' Baturina, 24' e 49' Paz
CLASSIFICA
1. Inter 49
2. Milan 46
3. Napoli 43
4. Roma 42
5. Juventus 39
6. Como 37
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Cremonese 23
13. Parma 23
14. Torino 23
15. Cagliari 22
16. Genoa 20
17. Fiorentina 17
18. Lecce 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
11 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
22ª GIORNATA
Inter - Pisa (23 gennaio, 20.45)
Como - Torino (24 gennaio, 15)
Fiorentina - Cagliari (24 gennaio, 18)
Lecce - Lazio (24 gennaio, 20.45)
Sassuolo - Cremonese (25 gennaio, 12.30)
Atalanta - Parma (25 gennaio, 15)
Genoa - Bologna (25 gennaio, 15)
Juventus - Napoli (25 gennaio, 18)
Roma - Milan (25 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Udinese (26 gennaio, 20.45)
