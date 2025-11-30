Serie A mai così equilibrata: 4 squadre in 2 punti come un anno fa, non capitava da 30 anni
Un equilibrio così, in Serie A, non si vedeva praticamente mai. Dopo 13 giornate, Milan e Napoli guidano la classifica a quota 28 punti, tallonate da Inter e Roma ferme a 27. Un poker di squadre raccolto in appena due punti che fotografa perfettamente l’incertezza di questo avvio di stagione.
Come evidenziato dagli esperti di Opta, si tratta di un evento rarissimo: per il secondo campionato consecutivo, infatti, almeno quattro squadre si trovano entro due punti dalla vetta dopo 13 turni. Nelle precedenti 30 stagioni dell’era dei tre punti a vittoria, non era mai successo.
Un dato che conferma quanto il livello sia cresciuto e quanto la corsa allo scudetto sia più aperta che mai. Ogni settimana può ribaltare gerarchie e convinzioni: il campionato 2025/26 - così com'è accaduto con quello 2024/25 - promette scintille fino all’ultima curva.
