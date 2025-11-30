Serie C, il Potenza travolge il Casarano. Audace Cerignola corsaro a Latina
Si sono concluse e gare della serata in Serie C. Il Potenza chiude in crescendo e mette in cassaforte una vittoria netta contro il Casarano: dopo il doppio vantaggio maturato nella prima frazione, i rossoblù trovano il 3-1 definitivo al 51’ grazie alla doppietta di Selleri, che suggella una prestazione solida e autoritaria della squadra di casa.
Successo pesante anche per l’Audace Cerignola, che espugna il Francioni superando il Latina per 2-0. Gli ospiti passano nel finale di primo tempo con Gambale al 41’, poi chiudono i conti in pieno recupero: Emmausso, dal dischetto al 98’, firma il raddoppio e consegna tre punti fondamentali alla squadra di Pazienza.
Di seguito il riepilogo della giornata con classifica aggiornata:
16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Alcione-Trento 2-0
62’ Chirichetti, 69’ Olivieri
Inter U23-Pro Vercelli 1-1
5’ Rutigliano (P), 64’ aut. El Bouchataoui (I)
Vicenza-Lecco 1-0
24’ Stuckler
Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio 0-0
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia
Classifica - L.R. Vicenza 42 (16), Lecco 30 (16), Brescia 29 (15), Cittadella 27 (15),Alcione Milano 27 (16), Inter U23 25 (14), Pro Vercelli 25 (16), Trento 20 (16), Renate 20 (16), Giana Erminio 20 (16), Novara 19 (16), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Dolomiti Bellunesi 15 (15), Pergolettese 14 (16), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 13 (16), Triestina -5 (16)
NB: Triestina -23 punti
N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Domenica 30 novembre
Juventus Next Gen-Perugia 1-0
83’ Puczka
Arezzo-Sambenedettese 1-0
61’ Pattarello
Campobasso-Pianese 0-1
25' Bellini
Pontedera-Carpi 0-0
Ternana-Guidonia Montecelio 1-2
10' Zappella (G), 21' Durmush (T), 43' Mastrantonio (G)
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres
Classifica – Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (15), Ascoli 28 (14), Pineto 23 (15), Carpi 22 (15), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Pianese 20 (15), Vis Pesaro 19 (14), Campobasso 18 (15), Gubbio 18 (15), Juventus U23 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Pontedera 13 (15), Perugia 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)
NB: Campobasso -2 punti
N.B. – Campobasso penalizzato di 2 punti
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti
GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Domenica 30 novembre
Atalanta U23-Siracusa 3-1
13’ Molina (S), 45’+3’ Levak (A), 66’ Navarro (A), 75’ Misitano (A)
Trapani-Monopoli 1-1
12’ Fischnaller (T), 62’ rig. Fall (M)
Foggia-Cosenza 1-1
8' D'Amico (F), 76' Ricciardi (C)
Potenza-Casarano 3-1
2' Ghisolfi, 19' Selleri, 51' Selleri, 99' Chiricò
Latina-Audace Cerignola 0-2
41' Gambale, 98' Emmausso
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana
Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 30 (16), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (16), Monopoli 23 (16), Crotone 24 (16), Potenza 23 (16), Trapani 22 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (15), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Sorrento 16 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16), Foggia 12 (16)
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti