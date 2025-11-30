Perugia, Tedesco: "Non siamo stati i soliti, ai giocatori ho detto che servono fame e cattiveria"

Dopo oltre un mese senza sconfitte, il Perugia cade nel finale contro la Juventus Next Gen e interrompe la propria risalita. Una battuta d’arresto che pesa, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Al termine del match, ai microfoni di Umbria TV, Giovanni Tedesco non usa giri di parole per descrivere la prova dei suoi.

“Non mi aspettavo questo tipo di approccio - ammette il tecnico, come riportato da CalcioGrifo.it - non siamo stati il Perugia delle ultime sei partite e dobbiamo fare subito un esame di coscienza. Ai miei giocatori ho detto che servono fame e cattiveria, invece oggi abbiamo sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare”.

Tedesco si assume la responsabilità della caduta: “La colpa è mia, non sono riuscito a incidere. La prestazione è stata pessima. Forse abbiamo pagato il fatto di essere andati sempre a cento all’ora per rimettere a posto le cose”.

La sconfitta, però, arriva in un momento che può trasformarla in occasione: domenica c’è il derby contro la Ternana, partita cruciale per classifica e morale. Il tecnico non ammette mezze misure: “La batosta arriva al momento giusto. Il derby non si può sbagliare. Se sbagliamo atteggiamento è giusto andare tutti a casa a fine partita”.