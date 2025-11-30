Napoli, Neres: "Io tornato? Non me sono mai andato da qui. Dobbiamo confermarci"

David Neres, attaccante del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della gara con la Roma decisa da un suo gol nel primo tempo: "Io tornato? Non me ne sono mai andato via, sono sempre rimasto qui. Siamo i campioni d'Italia, dobbiamo confermarci attraverso le nostre prestazioni".

Ci spieghi la tua esultanza?

"Non so bene che animale è, non ho mai segnato tanto in carriera e mi piace cambiare sempre quando lo faccio".