Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica speciale a Finardi”

L’Atalanta U23 riparte. Dopo un pareggio, una sconfitta in campionato e soprattutto il pesante 5-0 incassato a Vercelli in Coppa Italia, la squadra di Salvatore Bocchetti torna a sorridere grazie al 3-1 in rimonta sul Siracusa. Un successo importante sia per la classifica sia per il morale, come spiegato dal tecnico nerazzurro nel post partita.

Bocchetti ha subito dedicato la vittoria a Giancarlo Finardi, membro dello staff colpito da un lutto familiare: “Questo risultato è per lui. È un momento difficile e ci tenevamo a far sentire la nostra vicinanza”.

Il tecnico riconosce che l’approccio non è stato dei migliori: “Abbiamo affrontato un’ottima squadra, reduce da un buon momento. Loro hanno iniziato meglio e forse ci stavamo ancora portando dietro le scorie del ko di mercoledì. Il rigore concesso è nato da una disattenzione, figlia anche di quel peso mentale”.

La reazione però è stata immediata e decisiva: “Una volta andati sotto siamo ripartiti con convinzione. Pareggiare prima dell’intervallo è stato fondamentale, ci ha dato fiducia. Nella ripresa abbiamo fatto la partita e la vittoria è stata assolutamente meritata”.

Bocchetti ha voluto sottolineare la crescita del gruppo e l’impatto dei cambi: “I ragazzi sono stati davvero bravi, tutti. Anche chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo importante. È lo spirito che voglio vedere, perché il campionato è lungo e abbiamo bisogno di ognuno di loro”.