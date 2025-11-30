Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3

Tre indizi fanno una prova, si dice, e se è vero i tifosi del Napoli sono autorizzati a sognare, vedendo quanto bene David Neres abbia colto l’occasione datagli dai tanti infortuni da una parte e dalla fiducia finalmente riposta in lui da Conte senza riserve dall’altra, riuscendosi a prendere un posto da protagonista assoluta all’ombra del Vesuvio. Dopo l’ultima settimana vissuta da Neres, per Conte sarà impossibile toglierlo.

Anche perché ora il Napoli ha cambiato modulo, è tornato a tre in difesa e con il suo 3-4-3 dà sfogo al suo gioco utilizzando anche gli esterni offensivi. In un contesto del genere, e non più in un 3-5-2 o 4-4-2 atipico, Neres può dare sfogo a tutto il suo brio e alla capacità di aumentare i giri del motore, con e senza il pallone. Dalla doppietta di Bergamo al gol vittoria dell’Olimpico, passando dall’ottima prova contro il Qarabag a conferma del tutto, la settimana vissuta da Neres lo ha reso l’uomo-copertina di questo Napoli.

Voto 7,5 per Neres nelle pagelle di TMW di Roma-Napoli 0-1: "Vive un momento di forma strabiliante, uno di quelli in cui ti riesce tutto: il dribbling, la rifinitura, la finalizzazione. Freddissimo davanti a Svilar per l'1-0, anche dopo rimane una spina nel fianco perenne per la difesa della Roma. David is on fire".