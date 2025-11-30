Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
TUTTO mercato WEB
Il Napoli espugna l'Olimpico e così facendo toglie lo scettro di capolista in solitaria alla Roma dopo una sola settimana di interregno. Gli azzurri, grazie al gol decisivo di Neres, agganciano in classifica il Milan: sono loro due le nuove leader della Serie A.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata, quando manca solo Bologna-Cremonese alla conclusione della 13^ giornata:
Milan 28 punti (13 partite giocate)
Napoli 28 (13)
Inter 27 (13)
Roma 27 (13)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 23 (13)
Lazio 18 (13)
Udinese 18 (13)
Sassuolo 17 (13)
Atalanta 16 (13)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (13)
Lecce 13 (13)
Cagliari 11 (13)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (13)
Fiorentina 6 (13)
Hellas Verona 6 (13)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
4 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Primo piano
Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Serie A
Serie B
Serie C
Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica speciale a Finardi”
Pronostici
Calcio femminile