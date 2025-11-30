Live TMW Roma, Gasperini: "Siamo stati troppo lenti. Su Koné era fallo"

La Roma non supera l'esame Napoli: ai partenopei basta il gol di Neres per conquistare i tre punti. In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso in conferenza stampa per commentare il match nell'apposita sala dello Stadio Olimpico. Diretta testuale a cura di TMW.

22.45 - A breve l'inizio della conferenza stampa.

23.17 - Inizia la conferenza stampa.

Due giorni in meno per recuperare pesano? Vi ha penalizzato?

"Non sempre, però in questa situazione non abbiamo recuperato benissimo: abbiamo giocato su ritmi lenti, sia nella corsa che nel giropalla. Non avevamo la solita energia, poi l'impegno è stato notevole. Non dovevamo prendere quel tipo di gol: era una gara bloccata, non bella e lenta. L'episodio è stato un contropiede, eravamo sbilanciati e loro sono stati bravi. Questo ha determinato il risultato, rimontare non era facile: sarebbe servita rapidità, che ci è mancata".

Era fallo su Koné?

"Ci sono le immagini, li hanno sempre fischiati: è vero che prende la palla, ma alza il piede e l'arbitro era lì. Si può dare, non dare: in genere lo si fischia. Ripeto, dovevamo essere più equilibrati".

Le sconfitte in Serie A hanno un minimo comune denominatore? Magari l'attaccante che manca...

"Partite diverse. Peggio così negli scontri diretti non possiamo fare: nel girone di ritorno dobbiamo far più punti negli scontri diretti, speriamo di farli sicuramente con le altre. Il campionato è equilibrato, da queste gare devi imparare e rimanere nella corsa. Poi, qualcuna si allontanerà e tu devi essere bravi rimanere. Non ho fiducia nel mercato di gennaio. Noi dobbiamo alzare il livello, abbiamo girato tutti i giocatori offensivi: abbiamo perso tanto, dobbiamo recuperare bene Dybala e Bailey. Abbiamo fuori Dovbyk. Soulé, Baldanzi, Ferguson e Pellegrini bene questa sera. Speriamo di alzare il livello".

Come mai ha pensato a questo assetto?

"In avanti hanno girato poco perché la squadra era lenta e forse si muovevano poco. Il giropalla è stato lento, spesso indietro o laterale. Non avevamo lo spunto giusto anche per saltare l'uomo: questo non ci ha permesso di segnare".

Crede che la Roma può lottare per il campionato?

"Non partecipo a questa discussione, sono concentrato a far rendere al meglio la squadra: i calciatori stanno dando tutti. Siamo rammaricati perché non abbiamo fatto la gara che volevamo. Ci sono tante squadre lassù, potrebbe aggiungersi anche l'Atalanta... la concorrenza è folta, la nostra strada passa dal lavorare di più".

Cosa si porta a casa stasera?

"Non abbiamo concesso tanto, hanno fatto un tiro nel primo tempo e zero nel secondo. Nelle sconfitte ci sono errori evitabili e soprattutto dobbiamo far star bene tutti quanti e recuperare al meglio certi giocatori importanti".

23.28 - Termina la conferenza stampa.