Vanoli: "Confronto Dzeko-tifosi per le sue parole di giovedì. A dicembre iniziano le gare vere"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post partita della gara persa per 2-0 in casa dell'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

"Da quando sono arrivato ai giocatori ho detto sempre la realtà. Il confronto con i tifosi era per le parole di Dzeko, noi li ringraziamo per il sostegno che ci danno sempre. Vanno guardate le cose positive di oggi, potevamo andare in vantaggio e poi abbiamo preso gol su un cross. I primi 20 minuti siamo stati un po' timorosi e De Gea ha fatto qualche parata importante. Alla distanza siamo usciti ed è importante, nonostante avessimo giocato pochi giorni fa. Nel mese di dicembre iniziano le gare, quelle vere. Dobbiamo rimanere positivi".

Sul momento difficile della Fiorentina: "Io situazioni così le ho vissute, quando le aspettative iniziali erano più alte poi ricambiare obbiettivo per giocatori che avevano ambizioni diverse è difficile. L'aspetto mentale è decisivo, ci stiamo provando alle volte con un po' di paura. In coppa ci erano stati annullati due gol per pochissimo, non siamo fortunati. Io devo riuscire a liberare un po' più la testa a un gruppo che sta lavorando tanto per uscire da questa situazione. Sono convinto che i frutti del lavoro arriveranno".

Su Kean e Piccoli: "Oggi hanno avuto occasioni, dobbiamo diventare più cinici. Affronteremo il Sassuolo con la rabbia di una squadra che sta in fondo in classifica".