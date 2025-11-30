La Roma perde un altro big match: la 'Maledizione del Corto Muso' sulla squadra di Gasperini

Altro big match e altro giro a vuoto per la Roma, che in Serie A ha una marcia quasi perfetta, quando non deve affrontare le dirette rivali in classifica. Escludendo il giro a vuoto di inizio campionato contro il Torino, le restanti tre delle quattro sconfitte complessive dei giallorossi in campionato sono arrivate contro delle cosiddette big.

Partendo dalla ripartenza letale di Bonny nella sconfitta casalinga contro l’Inter di metà ottobre e passando al pazzo confronto contro il Milan, finito 1-0 per i rossoneri ‘solo’ per questione di tanti dettagli sommati, e arrivando fino al capitombolo di questa sera firmato Neres, c’è una sorta di ‘maledizione del Corto Muso’, parafrasando Allegri che in fondo è uno dei tre esecutori sopracitati, che pende sulla Roma.

Al netto di questo, la classifica della Roma rimane comunque ottima e sopra le aspettative, con i giallorossi che fino a poche ore fa erano in testa alla classifica da soli e adesso inseguono ad appena un punto di distanza. A rendere ancor più felice la cornice della Roma di Gasperini, anche la fase difensiva, la cui bontà ed efficacia è testimoniata dal numero di gol subiti che rimane di primissimo ordine in Europa, oltre che in Italia.