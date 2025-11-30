Palladino: "Non ho la bacchetta magica, ho parlato con ogni giocatore e l'ho responsabilizzato"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato così la vittoria della sua Atalanta contro la sua ex squadra: "È stata una bella settimana, con una vittoria in Champions e un successo in campionato, qui in casa, che mancava da un po' di tempo. Ho visto tutto il gruppo coinvolto in questi giorni, sono dei ragazzi fantastici che hanno risposto con grande motivazione. Affrontavamo una squadra viva, che aveva voglia di fare risultato, ma noi abbiamo avuto pazienza e creato tante occasioni. Potevamo prendere gol, ma i nostri attaccanti sono stati cinici. Ho visto quello che mi aspettavo, adesso bisogna continuare così", le dichiarazioni dell'ex allenatore della Fiorentina.

Su cosa ha portato all'Atalanta: "Il merito è dei ragazzi, io ho semplicemente portato le mie idee e i miei principi di gioco. Quando c'è un cambio di allenatore, sapete bene che l'umore di tutti non è dei migliori. Io ho cercato di creare subito un rapporto di dialogo, anche di amicizia se vogliamo, e ho responsabilizzato ogni calciatore. Ho parlato con tutti, ma se non ci fosse stato un grande gruppo non avremmo avuto delle risposte in così poco tempo".

Ancora sui cambiamenti: "Non ho la bacchetta magica, ma ho cercato di dare un'identità a questa squadra. I ragazzi sono tutti coinvolti, dal primo all'ultimo, e a me questo spirito piace. La mentalità, il DNA devono essere questi. Oggi ci siamo presi dei rischi, ma mi è piaciuto il coraggio della squadra".