Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"

Nel corso della conferenza stampa concessa in vista della seconda amichevole contro gli Stati Uniti, l'attaccante dell'Italia e della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato così anche di una possibile esperienza all'estero, magari proprio negli USA, prima del ritiro: "Non ci ho mai giocato e non ci penso così frequentemente, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile perché è un qualcosa che ti migliori in tutta la tua persona oltre che come calciatrice. Se capitasse l’occasione ci penserei".

Girelli poi racconta che ogni tanto chiedono consiglio al ct che da giocatore era un attaccante: “Il mister non parla molto del suo passato da calciatore, è umile in questo senso, ma noi gli chiediamo sempre qualcosa anche su come giocava, attaccava l’area e perché lo chiamavano il ‘Cobra’. Aveva questa voglia di attaccare l’area senza aspettare l’arrivo della palla e anticipare i movimenti del difensore perché tutto questo fa la differenza nel corso di una partita”.

Infine il pensiero va al Mondiale del 2027 in Brasile: "Quando si affrontano questa squadre il pensiero a quello che sarà fra due estati c'è. Questo è anche il motivo per cui si scelgono questa amichevoli. Ma io penso al qui e ora, perché è il segreto nel calcio come nella vita. Lunedì c'è un'altra partita contro una squadra fortissima e se scenderò in campo sarò focalizzata solo su quello. Non è positivo guardare troppo lontano, senza dare nulla per scontato. Poi il Mondiale sarebbe una cosa meravigliosa per chiudere la mia carriera, ma è troppo lontano. Ma ora sto pensando solo a guadagnarmi la convocazione per le prossime partite".