Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"

Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:04Serie C
Alessandra Stefanelli

Nel corso della conferenza stampa concessa in vista della seconda amichevole contro gli Stati Uniti, l'attaccante dell'Italia e della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato così anche di una possibile esperienza all'estero, magari proprio negli USA, prima del ritiro: "Non ci ho mai giocato e non ci penso così frequentemente, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile perché è un qualcosa che ti migliori in tutta la tua persona oltre che come calciatrice. Se capitasse l’occasione ci penserei".

Girelli poi racconta che ogni tanto chiedono consiglio al ct che da giocatore era un attaccante: “Il mister non parla molto del suo passato da calciatore, è umile in questo senso, ma noi gli chiediamo sempre qualcosa anche su come giocava, attaccava l’area e perché lo chiamavano il ‘Cobra’. Aveva questa voglia di attaccare l’area senza aspettare l’arrivo della palla e anticipare i movimenti del difensore perché tutto questo fa la differenza nel corso di una partita”.

Infine il pensiero va al Mondiale del 2027 in Brasile: "Quando si affrontano questa squadre il pensiero a quello che sarà fra due estati c'è. Questo è anche il motivo per cui si scelgono questa amichevoli. Ma io penso al qui e ora, perché è il segreto nel calcio come nella vita. Lunedì c'è un'altra partita contro una squadra fortissima e se scenderò in campo sarò focalizzata solo su quello. Non è positivo guardare troppo lontano, senza dare nulla per scontato. Poi il Mondiale sarebbe una cosa meravigliosa per chiudere la mia carriera, ma è troppo lontano. Ma ora sto pensando solo a guadagnarmi la convocazione per le prossime partite".

Articoli correlati
Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie... Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS?... Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con... Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Altre notizie Serie C
Serie C, il Potenza travolge il Casarano. Audace Cerignola corsaro a Latina Serie C, il Potenza travolge il Casarano. Audace Cerignola corsaro a Latina
Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica... Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica speciale a Finardi”
Perugia, Tedesco: "Non siamo stati i soliti, ai giocatori ho detto che servono fame... Perugia, Tedesco: "Non siamo stati i soliti, ai giocatori ho detto che servono fame e cattiveria"
Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"... Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Juventus Next Gen, Brambilla: "La miglior gara della stagione. Vittoria fondamentale"... Juventus Next Gen, Brambilla: "La miglior gara della stagione. Vittoria fondamentale"
Benevento, Floro Flores carica la squadra: "Non temiamo nessuno. Domani vogliamo... Benevento, Floro Flores carica la squadra: "Non temiamo nessuno. Domani vogliamo vincere"
Union Brescia, Diana: "Contro il Cittadella sarà una grande partita. Possiamo dire... Union Brescia, Diana: "Contro il Cittadella sarà una grande partita. Possiamo dire la nostra"
Trapani, Volume: "Tanti infortuni, nessun alibi. Ridimensioneremo solo le spese" Trapani, Volume: "Tanti infortuni, nessun alibi. Ridimensioneremo solo le spese"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
5 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3
Immagine top news n.1 Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Immagine top news n.2 Neres è on fire e dà tre punti d'oro al Napoli: Conte incarta Gasp, a Roma finisce 0-1
Immagine top news n.3 Vanoli: "Confronto Dzeko-tifosi per le sue parole di giovedì. A dicembre iniziano le gare vere"
Immagine top news n.4 Palladino: "Non ho la bacchetta magica, ho parlato con ogni giocatore e l'ho responsabilizzato"
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Valuteremo le opportunità sul mercato. Insigne? Lì siamo coperti"
Immagine top news n.6 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Hojlund con Neres e Lang
Immagine top news n.7 Atalanta-Fiorentina 2-0, le pagelle: Kossounou eroe casuale. Kean e Dodo, c'è poco da sorridere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli batte Roma, De Laurentiis esalta Conte: "Gruppo guidato da un vero condottiero"
Immagine news Serie A n.2 Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3
Immagine news Serie A n.3 Roma-Napoli 0-1, le pagelle: Soulé stecca, Neres strabiliante. Rrahmani insuperabile
Immagine news Serie A n.4 Napoli, vittoria contro la Roma: a breve la conferenza stampa di Conte
Immagine news Serie A n.5 Roma, ko contro il Napoli: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: "Partita non bella, ma contavano solo i 3 punti"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci duro: "Non siamo qui a pettinare le bambole"
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico
Immagine news Serie B n.4 Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico
Immagine news Serie B n.5 Padova, Faedo e il primo gol in B: "Non ero in me dall'euforia. Volevo solo abbracciare tutti"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Al Menti è difficile per tutti, giusto revocare il calcio di rigore"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Potenza travolge il Casarano. Audace Cerignola corsaro a Latina
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica speciale a Finardi”
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Tedesco: "Non siamo stati i soliti, ai giocatori ho detto che servono fame e cattiveria"
Immagine news Serie C n.4 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "La miglior gara della stagione. Vittoria fondamentale"
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Floro Flores carica la squadra: "Non temiamo nessuno. Domani vogliamo vincere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.6 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…