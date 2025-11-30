Vicenza, Gallo: "La partita più bella dell’anno. Primato? Fieno da mettere da parte"

Fabio Gallo si gode il successo del Vicenza sul Lecco, una vittoria che consolida il primato e certifica la solidità dei biancorossi. Il tecnico, soddisfatto per la prestazione, parla di prova maiuscola: "Forse oggi abbiamo disputato la partita più bella della stagione per intensità, qualità, determinazione, aspetto tattico e gestione della palla. L’avevamo preparata così e la squadra ha risposto esattamente come volevamo".

Tra le scelte più rilevanti c’è quella di utilizzare Alessio in una posizione diversa dal solito, mossa che si è rivelata decisiva: "La sua capacità di giocare alle spalle dei loro centrocampisti poteva essere un’arma importante, e così è stato. Abbiamo studiato il Lecco nei dettagli, cercando di colpirne i punti deboli. A parte quel colpo di testa nato da un nostro errore, non abbiamo più concesso nulla".

Gallo non si sbilancia sul vantaggio in classifica, ma lo interpreta come un patrimonio da proteggere: "I punti sono fieno da mettere da parte per i momenti meno brillanti, che tutte le squadre attraversano. Bisogna farsi trovare pronti".

Sulle scelte individuali, il tecnico sottolinea il lavoro di Zonta: "Doveva andare ad aggredire Zanellato, il loro fulcro del gioco. L’ha fatto molto bene".

Qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate, ma la porta inviolata pesa altrettanto: "Abbiamo creato tanto e concretizzato poco, ma sono contento di non aver preso gol perché venivamo da tre-quattro partite in cui subivamo. Anche un 1-0 è importante".