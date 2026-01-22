Serie A, nuovo premio al fair play: il Torino è primo al momento, Juve terza

Fondazione Roma e Lega Calcio Serie A annunciano il premio “Fondazione Roma - Il Valore del Gioco”, un nuovo riconoscimento dedicato ai Club della Serie A Enilive che si distingueranno per correttezza, rispetto delle regole ed etica sportiva, dentro e fuori dal terreno di gioco. Il Premio nasce con l’obiettivo di valorizzare l’essenza più autentica del calcio: il rispetto degli avversari e della classe arbitrale, la lealtà sportiva e i comportamenti virtuosi dei tifosi sugli spalti.

Il sistema di valutazione si basa su criteri oggettivi, fondati sui provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva nel corso delle gare del Campionato di Serie A Enilive disputate tra il 28 novembre 2025 e il 4 maggio 2026, integrati da un meccanismo di punti extra attribuiti a comportamenti particolarmente esemplari. "Con Il Valore del Gioco premiamo il Club che durante la stagione dimostra sul campo maggior rispetto e correttezza - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A -. È un messaggio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, che seguono con passione i loro campioni facendone un modello da imitare. I gesti virtuosi dei tesserati e dei loro tifosi contribuiscono, infatti, a rendere migliore il nostro sport, per cui abbiamo deciso insieme alla storica e autorevole Fondazione Roma, che ringrazio per il sostegno all'iniziativa grazie alla visione e alla volontà del Presidente Parasassi, di premiare la Società che meglio avrà rappresentato i principi fondamentali dello sport e del fair-play".

"Fondazione Roma sostiene il Premio Il Valore del Gioco nella convinzione che lo sport rappresenti uno strumento fondamentale di educazione, inclusione e coesione sociale", ha dichiarato Franco Parasassi, Presidente di Fondazione Roma. "Attraverso questa iniziativa intendiamo, con l’importante collaborazione attivata con la Lega Calcio Serie A, valorizzare comportamenti improntati al rispetto delle regole, alla lealtà e al senso di responsabilità, contribuendo a diffondere una cultura del fair play che possa generare benefici concreti per la collettività. Il legame tra il riconoscimento sportivo e il sostegno a progetti ad alto impatto sociale rafforza ulteriormente il valore dell’iniziativa, rendendola ancor più coerente con la missione della Fondazione".

Classifica e aggiornamenti

La classifica del Premio “Fondazione Roma - Il Valore del Gioco” sarà aggiornata al termine di ogni Turno di Campionato e nel corso della stagione 2025/2026 saranno annunciate:

* La classifica intermedia, che considera le Giornate dalla 13a alla 21a e offrirà una prima fotografia delle Società più virtuose;

* La classifica finale, che sarà resa nota al termine della 36a Giornata della Serie A Enilive.

La classifica intermedia

Torino 5,2

Parma 5,6

Juventus 6,15

Sassuolo 6,15

Cagliari 6,40