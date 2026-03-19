TMW Salta l'incontro tra i club di A e gli arbitri. L'annuncio di Simonelli: "Rinviato a fine stagione"

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato così all’uscita della sede della FIGC in via Allegri al termine del consiglio federale odierno: “L’incontro tra allenatori, giocatori e gli arbitri è rinviato a fine stagione. Il 23 Rocchi è impegnato in un evento UEFA a Malta. Di Nazionale non abbiamo parlato, siamo fiduciosi. Rinvio giornata campionato? Se mi trovate voi una data in cui era possibile recuperare offro una cena a tutti. Che le squadre italiane fossero tutte eliminate dalla Champions non potevamo saperlo prima”.