Serie A, Simonelli ricorda Michael Hartono: "Visione, determinazione e entusiasmo per il calcio italiano"

La Lega Serie A si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Michael Hartono, uno dei due azioni sti di riferimento del Como insieme al fratello Robert. Questa la nota della Lega Serie A con le parole del presidente Ezio Simonelli:

"È scomparso oggi, all’età di 86 anni, Michael Bambang Hartono, dal 2019 patron del Como 1907 insieme con il fratello Robert Budi.

"Di Michael Hartono ho sempre apprezzato la visione, la determinazione e il sincero entusiasmo per il calcio italiano - ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli -. La sua passione e il suo impegno hanno rappresentato una leva fondamentale per i risultati ottenuti dal Como, e al tempo stesso un contributo significativo alla crescita del nostro movimento calcistico. Desidero rivolgere, a nome della Lega Calcio Serie A, le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la società Como e al suo Presidente Mirwan Suwarso. Il suo ricordo resterà vivo in chi ha avuto il privilegio di incontrarlo e di condividere con lui l’amore per il nostro sport".