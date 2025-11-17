TMW Settore Giovanile FIGC, Di Gioia: "Fondamentale creare un ambiente di formazione corretto"

Vito Di Gioia, Segretario generale del settore giovanile della FIGC a margine della tavola rotonda “Sport4rights: cultura della sicurezza, valore dello sport” che si svolge alla Badia di Sant’Andrea, casa del settore giovanile femminile del Genoa, a Genova: "È importante in un contesto di questo tipo creare un ambiente di formazione corretto e formato da persone competenti, in grado di gestire questa attività. Safeguarding vuol dire creare delle condizioni nel quale si possa gestire al meglio un ragazzo di 14 anni che ha la possibilità di fare una esperienza che deve essere positiva in ogni momento: se noi lavoriamo per creare un ambiente adatto a loro, la compliance verrà di conseguenza, il Genoa ha investito per creare una casa per il settore giovanile per il femminile.

Molte volte è legato anche ai regolamenti tecnici quello che consentiamo di fare e seguire i ragazzi anche fuori dal campo è importantissimo, a livello italiano questo va migliorato. E in questa direzione va l'iniziativa del Genoa: quello che facciamo è fondamentale anche dal punto di vista tecnico".