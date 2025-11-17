Il Genoa in Nazionale: Thorsby e Ostigard volano ai Mondiali, Malinovskyi batte Ellertsson

Sorrisi e qualche delusione. E' il riassunto di questa pausa per le Nazionali vissuta in casa Genoa che si concluderà nei prossimi giorni. Daniele De Rossi ha perso dieci giocatori che sono stati convocati fra le rappresentative maggiori e quelle giovanili, segno della bontà del lavoro dei ragazzi e della squadra anche se per il momento non sta passando un ottimo momento. Analizzando chi parteciperà ai prossimi mondiali sicuramente ci sarà il capitano Johan Vasquez che con il suo Messico è automaticamente qualificato in quanto paese ospitante insieme a Stati Uniti e Canada.

Festa Norvegia e Ucraina

Possono festeggiare sia Morten Thorsby che Leo Ostigard. Entrambi i giocatori rossoblù sono scesi in campo nella ripresa del match di San Siro contro gli azzurri di Gennaro Gattuso con la loro Norvegia, vittoriosa (ahinoi) per 4-1 e qualificata come prima nel girone condannandoci ai playoff. L'Ucraina di Ruslan Malinovskyi si è imposta 2-0 sull'Islanda di Mikael Ellertsson con i primi che parteciperanno ai playoff e i secondi eliminati.

Camerun di Onana eliminato

Amaro in bocca invece per Jean Onana, convocato in extremis, e il suo Camerun. I Leoni Indomabili sono stati sconfitt per 1-0i dalla Repubblica Democratica del Congo negli spareggi di qualificazione al Mondiale 2026.