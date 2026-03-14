Udinese-Juventus, Runjaic: "Atta pronto per la titolarità. Mlacic è giovane, va gestito"

Kosta Runjaic ai microfoni di Sky a pochi minuti da Udinese-Juventus. Ecco le sue parole:

Sulle scelte di formazione

"Atta torna in formazione titolare. È pronto per questa partita. Piotrowski è in panchina. Bertola è infortunato, Solet non è ancora al 100% ed è una situazione non ideale ma è così. Mlacic è un giocatore giovane e vogliamo farlo crescere con calma e nel modo giusto. Per questo giochiamo con Ehizibue in questa posizione".

L'Udinese ha battuto diverse big in questa stagione

"Indipendentemente dall'avversario l'obiettivo è conquistare il massimo dei punti".

L'Udinese può sognare con Lei?

"Per il futuro non sono la persona giusta a parlare. Siamo soddisfatti di questa situazione e concentrati sul presente".