Udinese-Juventus, Runjaic: "Atta pronto per la titolarità. Mlacic è giovane, va gestito"
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Kosta Runjaic ai microfoni di Sky a pochi minuti da Udinese-Juventus. Ecco le sue parole:
Sulle scelte di formazione
"Atta torna in formazione titolare. È pronto per questa partita. Piotrowski è in panchina. Bertola è infortunato, Solet non è ancora al 100% ed è una situazione non ideale ma è così. Mlacic è un giocatore giovane e vogliamo farlo crescere con calma e nel modo giusto. Per questo giochiamo con Ehizibue in questa posizione".
L'Udinese ha battuto diverse big in questa stagione
"Indipendentemente dall'avversario l'obiettivo è conquistare il massimo dei punti".
L'Udinese può sognare con Lei?
"Per il futuro non sono la persona giusta a parlare. Siamo soddisfatti di questa situazione e concentrati sul presente".
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