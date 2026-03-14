Juventus, Spalletti: "Vedere che la squadra mi risponde mi dà emozione"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese. Le sue parole: "Ora di partite ne rimangono poche e sono tutte fondamentali per andare a occupare la zona nobile. Prima si diceva che questa è la partita che ti porta allo step successivo alla bellezza del calcio. Sarà fondamentale cosa faremo nella gara".

Cosa stai facendo a questi giocatori che si stanno esaltando?

"Diventa fondamentale per come ho fatto sempre il mio ruolo, avere l'amicizia della squadra è sempre stata una mia caratteristica. Vedere che oggi mi rispondono sotto questo aspetto mi dà emozione. Poi ci vogliono anche i risultati. I protagonisti solo loro, bisogna giocare anche oltre fare il risultato. Sentirsi dentro un divertimento che gli dà soddisfazione, sono situazioni belle per chi ha scelto questo sport. Se si va a fare spallate con l'Udinese diventa dura, dal primo controllo bisogna toglierli la fisicità con il pallone sui piedi".