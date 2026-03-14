Udinese, Runjaic: "Vogliamo continuare a migliorare. Davis? Sono molto felice che sia in forma"
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Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus. Le sue parole: "Ci sono ancora dieci partite, per noi è molto importante conquistare punti. Indipendentemente dall'avversario è ancora più importante migliorare e continuare a fare nostro gioco".
Davis si può paragonare a Drogba?
"Non lo so, ma sicuramente Davis sta giocando una stagione straordinaria. Per noi è importante e possiede tutte le qualità necessarie. Gol, velocità ed è fondamentale per il nostro stile di gioco. Sono molto felice che sia in ottima forma".
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