Cesena, svolta clamorosa in panchina: in pole per il dopo Mignani c'è Ashley Cole
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Il Cesena sembra proiettato verso una rivoluzione totale. Dopo la decisione di oggi di esonerare Michele Mignani, il nuovo nome scelto dalla dirigenza è decisamente sorprendente. Secondo Sky Sport il club avrebbe virato con decisione su Ashley Cole.
45 anni, Cole ha vestito in Italia la maglia della Roma. Dal ritiro dal calcio giocato nel 2019 ha allenato la formazione U15 del Chelsea, ha fatto parte dello staff di di Lee Carsley, allenatore della Nazionale Under-21 inglese, continuando comunque il suo percorso nell'accademia dei Blues. Dal 3 febbraio 2022 al 23 gennaio 2023 è stato invece assistente di Frank Lampard all'Everton. Ora il possibile debutto in Serie B.
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