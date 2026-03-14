Juventus, Kalulu: "Sarà una sfida piena di duelli. Sarà facile se faccimo bene anche dietro"

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Udinese. Le sue parole : "E' una partita importante, sono le ultime dieci, sarà difficile in casa loro. Sarà una partita piena di duelli".

Affrontate una coppia d'attacco forte con Davis e Zaniolo.

"Abbiamo avuto una settimana per lavorare. Non sono concentrato su questo, sarà più facile se facciamo noi bene dietro".