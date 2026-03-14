Live TMW Lecce, Di Francesco: "Ce la siamo giocata alla grande, meritavamo di più"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.22 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta Banda?

"Ha preso un brutto colpo, è rimasto un po' traumatizzato. Lo terranno sotto osservazione, ma sembra nulla di importante. Una buona notizia dopo la sconfitta".

Il gol ha cambiato gli equilibri?

"La sostituzione di Coulibaly forse l'abbiamo un po' pagata. Ma il primo tempo è stato ottimo, ce la siamo giocata alla grande. Questo primo tempo meritava di più, l'ingenuità sul gol ha dato entusiasmo a loro e all'ambiente. È tutta testa. Forse è il nostro miglior primo tempo in trasferta, dobbiamo portarcelo dietro. Soprattutto il modo di giocare contro una grande squadra. Questa squadra è calda da tempo, questa sconfitta non ci deve togliere la consapevolezza. Anche nel secondo tempo la squadra ha cercato di restare in partita, mettendo dentro le proprie armi e cercando di impensierire il Napoli".

Ripetersi contro le piccole?

"Questa squadra ha fatto un percorso importante di crescita. Se non avessimo preso quel gol dopo un minuto… Ma eravamo messi bene, dovevamo mantenere l'attenzione per tutta la gara. Questo va migliorato, più che gli episodi singoli guarderei questo".

Meglio Cheddira con Galdeman e Stulic con Coulibaly?

"È una scelta, non è una doppia gerarchia. Ho tolto Nikola per risalire un po' e dare più brillantezza con Cheddira in campo. Il Napoli si lamenta degli infortuni, giustamente, ma ha risorse importanti rispetto alle nostre".

Quanto avete faticato ad assorbire l'ingresso di De Bruyne?

"Da ex centrocampista dico che De Bruyne è un giocatore di calcio vero, capace di leggere gli half spaces. Nella nostra scelta tattica ci è mancato lo scappare prima. Poi loro hanno un giocatore straordinario per cercare quelle palle, Hojlund. Bisogna leggere prima le situazioni. Piccole cose per fare la differenza contro i campioni. De Bruyne ha una visione diversa del calcio, ha letto la partita prima di entrare. Questo anche per i maestri che ha avuto".

La mossa sulla fascia sinistra era per fare più male al Napoli?

"Sì, per cercare di accorciare e non restare con la coperta corta. Pierotti ha le caratteristiche per farlo. Siamo stati alla pari col Napoli, loro meglio nel secondo tempo".

Manca più presenza in area in attacco?

"Siamo cresciuti nella realizzazione di centrocampisti ed esterni. Mancano quelli degli attaccanti, ma sono sicuro che arriveranno. Mi auguro che anche Cheddira possa sbloccarsi al più presto. Quando fai un primo tempo del genere devi approfittarne".

20.34 - Termina la conferenza stampa.