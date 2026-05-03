TMW Sogliano contro la Juventus: "Incredibile che si lamentino". E Spalletti risponde: cosa è successo

Post partita teso fra Juventus e Verona, dopo l'1-1 dell'Allianz Stadium con gol di Bowie e Dusan Vlahovic. Nelle interviste dopo il fischio finale il direttore sportivo scaligero Sean Sogliano ha voluto parlare della sua espulsione sul campo. "Sono stato espulso perché ero arrabbiato per delle situazioni di campo: lavoriamo sulla mentalità, diamo rispetto anche a una squadra che da retrocessa è venuta a fare la sua partita. Non parlo mai degli arbitri, figuriamoci se mi lamento oggi che sono retrocesso, però voglio rispetto anche da retrocesso e oggi c'è stato poco. Una grande società che si lamenta di un arbitraggio... con la palla che fra un po' veniva buttata dentro dai tifosi".

Insomma, Sogliano non ha gradito alcuni atteggiamenti e probabilmente alcune lamentele da parte della panchina delle Juventus nel corso del match. Parole a cui ha scelto di rispondere Luciano Spalletti, per dare la propria versione dei fatti.

"Non ho capito cosa volesse dire il direttore Sogliano. Non l'ho capito bene e andrò a rivedere a cosa si riferiva. Noi però non ci siamo mai alzati dalla panchina, ogni volta loro rimanevano in terra 30 secondi e hanno usato il tempo massimo per ogni calcio di rinvio"... Un po' di tensione insomma, dopo un pareggio che serve a poco alla Juventus per quel che riguarda la corsa Champions e che amplifica il rammarico del Verona per una retrocessione arrivata con 4 giornate d'anticipo.