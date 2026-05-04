Sogliano-Spalletti a muso duro, la Juve si stampa sull'1-1 col Verona. Lotta Champions folle

All’Allianz Stadium la Juventus fallisce l’aggancio al terzo posto del Milan, mentre la corsa al fotofinish per un posto in Champions ora vede quattro squadre in 6 punti. Merito dell'Hellas Verona, già aritmeticamente retrocesso ma capace di erigere un muro invalicabile e proteggere l'1-1 fino alla fine. Nonostante il totale dominio territoriale della squadra di Spalletti, di 3 tiri in porta dei ragazzi di Sammarco ne è entrato uno. Quello più pesante, che ha stappato la partita poco prima dell'intervallo con Bowie, in seguito alla frittata commessa da Bremer in impostazione. L'ingresso di Vlahovic dalla panchina ha restituito vigore ai bianconeri, con una punizione magistrale a ristabilire la parità, ma l'assedio finale e il palo clamoroso di Zhegrova su salvataggio in extremis di Montipò ha lasciato Spalletti e i suoi con un solo punto.

La partita però è proseguita fuori dal campo, con botta e risposta tra Sean Sogliano e Luciano Spalletti. Prima il direttore sportivo del Verona - espulso nel secondo tempo - non le ha mandate a dire alla panchina della Juventus: "Salutiamo la Serie A, però penso che sono stato espulso oggi perché ho visto cose che non mi piacciono. Noi vogliamo parlare di cultura, che non andiamo ai Mondiali. Ma è sempre la stessa cosa. Anche con una squadra retrocessa, sento dire certe cose... dovrei smettere di lavorare".

Poi il diesse ha rincarato la dose: "Ma dai, una grande società che si lamenta di un arbitraggio che fra un po' la palla veniva buttata dentro dai tifosi. Il Verona doveva l'orgoglio ai tifosi, ha portato a casa un punto e se uno viene espulso perché si arrabbia su determinate cose... se filmate due panchine, siamo in due culture... altro che VAR. Pochi minuti dopo ai microfoni di Sky Sport è arrivata la replica a muso duro dell'allenatore della Juventus Spalletti: "Non ci è andato niente a favore comunque, ma non ho capito cosa volesse dire il direttore Sogliano. Non l'ho capito bene. Vado a rivederlo. Noi non ci siamo mai alzati di panchina, ogni volta loro rimanevano in terra 30 secondi, hanno usato il tempo massimo per il calcio di rinvio. Poi gli serve un punto, hanno fatto un punto meritato...".