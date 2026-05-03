Hellas Verona, Sogliano: "Stagione allucinante, vogliamo rispetto anche da retrocessi"

Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata sul campo della Juventus: "Il mio rammarico non è il pareggio di oggi, siamo retrocessi dopo una stagione assurda. Siamo costruiti per salvarci all'ultimo minuto, quest'anno non ci siamo riusciti nonostante le premesse fossero buone, è stata una stagione allucinante. Oggi siamo venuti qua a fare 1-1, i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini e contro una grande squadra abbiamo dimostrato di essere probabilmente ultimi ma con grande orgoglio".

A cosa si riferisce quando parla di stagione assurda?

"Ci sono state delle dinamiche difficili da superare tra crociati, infortuni, punti non raccolti e anche colpe perché non siamo riusciti sempre a fare le cose bene anche se ci abbiamo provato con umiltà".

Perché è stato espulso?

"Sono stato espulso perché ero arrabbiato per delle situazioni di campo, però lavoriamo sulla mentalità, diamo rispetto anche a una squadra che da retrocessa è venuta a fare la sua partita. Non parlo mai degli arbitri, figuriamoci se mi lamento oggi che sono retrocesso, però voglio rispetto anche da retrocesso e oggi c'è stato poco".

Non le è piaciuta la gestione?

"No, assolutamente no".