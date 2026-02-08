Solet si fa perdonare dell'errore segnando su rigore. È 1-1 tra Lecce e Udinese
Pareggio dell'Udinese a Lecce, 1-1 bianconero firmato da Oumar Solet su calcio di rigore. Il difensore centrale si fa perdonare dell'errore sul gol che aveva portato in vantaggio i padroni di casa, trasformando con freddezza dal dischetto, aprendo il destro e spiazzando Falcone. L'Udinese aveva guadagnato il rigore per via del fallo di Gaspar, entrato in scivolata ai danni di Zemura.
