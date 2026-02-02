Udinese, Solet: "Il calcio non è un segreto, se lavori bene puoi giocare e fare bene"

Oumar Solet, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Il centrale francese ha raccontato il segreto della sua continuità, avendo giocato tutte le partite stagionali senza squalifiche o infortuni.

I bianconeri friulani ospitano i giallorossi forti di due vittorie nelle ultime tre gare giocate, che hanno permesso alla squadra di Runjaic di rimanere stabilmente al decimo posto in classifica a pari punti con la Lazio. La Roma di Gasperini, reduce dal pareggio contro il Panathinaikos in Europa League che è valso comunque la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, arriva a Udine dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan di Allegri e rimane in piena corsa per la zona Champions League.

Qual è il segreto per riuscire a giocare tutte queste partite senza neanche una squalifica, un infortunio, nulla? Le hai giocate tutte.

"No, non so se sia un segreto, ma io lavoro bene, lavoro molto e voglio aiutare la squadra al massimo che posso fare. Il calcio non è un segreto, se lavoriamo bene possiamo giocare, possiamo fare bene. Siamo pronti per questo tipo di partita e oggi è un'altra giornata in cui posso dimostrare che sono qui, che sono pronto per aiutare la squadra."