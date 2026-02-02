Solet prima della Roma: "Per me ogni gara è come la Champions, oggi vogliamo vincere"
Oumar Solet, difensore dell'Udinese, è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo pronti per questa partita, sappiamo che la Roma è forte, ma vogliamo vincere oggi".
Come si trova a destra?
"Mi trovo bene, per me tutte le partite sono come la Champions League. Io voglio sempre giocare bene e aiutare la squadra al meglio che posso".
