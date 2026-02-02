Live TMW Udinese, Solet: "Abbiamo fatto bene in una partita complicata"

23.59 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Oumar Solet, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro la Roma nel ventitreesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23:03 - Inizia la conferenza stampa.



Il match:

"Abbiamo fatto bene oggi, era una gara come quella contro Inter e Napoli, era difficile ma abbiamo fatto bene e siamo contenti per questa vittoria".



Sembrate dare il meglio di voi quando non ci sono obiettivi:

"Vogliamo continuare così, ragioniamo partita dopo partita, poi vedremo dove arriveremo a fine stagione".

23:04 - Finisce la conferenza stampa.