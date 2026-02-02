Live TMW
Udinese, Solet: "Abbiamo fatto bene in una partita complicata"
TUTTO mercato WEB
23.59 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Oumar Solet, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro la Roma nel ventitreesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
23:03 - Inizia la conferenza stampa.
Il match:
"Abbiamo fatto bene oggi, era una gara come quella contro Inter e Napoli, era difficile ma abbiamo fatto bene e siamo contenti per questa vittoria".
Sembrate dare il meglio di voi quando non ci sono obiettivi:
"Vogliamo continuare così, ragioniamo partita dopo partita, poi vedremo dove arriveremo a fine stagione".
23:04 - Finisce la conferenza stampa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile