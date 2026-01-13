TMW Solo 29’ nelle ultime sei gare per Cutrone, ora può lasciare il Parma: la situazione

Dopo qualche mese di prestito, potrebbe interrompersi in anticipo l'esperienza al Parma del centravanti italiano Patrick Cutrone (27 anni). I ducali lo hanno acquistato dal Como in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, ma, nonostante il gol al debutto contro l’Atalanta, l’ex Milan, oltre a non essere stato impiegato nel ruolo più a lui congeniale, ha collezionato solo 29 minuti nelle ultime 6 partite.

Nelle scorse ore il suo allenatore Carlos Cuesta ha parlato del classe ‘98 come una risorsa a disposizione del Parma, che fa pienamente parte del gruppo gialloblù. "Se fa parte dei programmi? Cutrone fa assolutamente parte dei nostri piani - ha sottolineato il tecnico spagnolo del Parma -. È a nostra disposizione e si sta allenando in tal senso". Parole che fanno pensare a un Cutrone fuori dal mercato.

Secondo quanto raccolto da TMW, però, non è da escludere un suo addio a gennaio, proprio per lo scarso minutaggio che sta raccogliendo. L’obiettivo del calciatore è quello di trovare più continuità e, malgrado qualche sondaggio sia arrivato pure dalla Serie A, non è da escludere neanche una soluzione all’estero in una realtà che gli possa permettere di esprimere al massimo il suo potenziale. Cutrone non sarebbe nuovo ad un'esperienza fuori dai confini, avendo già vestito la maglia del Wolverhampton e quella del Valencia in passato.