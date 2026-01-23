"Sono tre anni che mi prendi in giro". Lazio, nuovo scontro fra Romagnoli e Lotito: ora l'addio

Per qualcuno un tentativo last minute, per altri una mossa di strategia. Ieri pomeriggio, scrive Il Messaggero, Claudio Lotito e Alessio Romagnoli sono stati protagonisti di un ultimo confronto a Formello. Nella forma, il presidente biancoceleste ha messo sul piatto un’ultima proposta di rinnovo del contratto. Nella sostanza, sono volate parole grosse con il difensore centrale, pronto a fare armi e bagagli per trasferirsi all’Al-Sadd di Roberto Mancini.

“Sono tre anni che mi prendi in giro”. Sarebbe questo il succo, secondo il quotidiano, di quello che Romagnoli - che a Dubai firmerà un triennale da 6 milioni di euro a stagione - avrebbe replicato a Lotito. Che, a sua volta, gli avrebbe detto: “Allora vai da Sarri, che non vuole perderti, e digli che ti ho offerto il prolungamento e che vuoi andare via”. Più o meno quello che succederà, anche se lo stesso quotidiano legge questa proposta di Lotito come il tentativo di scaricare sul centrale le colpe per la separazione, ormai imminente, del rapporto che ha portato Romagnoli alla Lazio dal 2022, con 144 presenze in biancoceleste.

Nella giornata di oggi, il difensore ribadirà la propria intenzione e dovrebbe ottenere il via libera definitivo della società. Possibile - è la speranza di Sarri - che conceda un’ultima presenza con il Lecce, un po’ come successo con Guendouzi, anche se Romagnoli non è comunque al meglio fisicamente. Quanto a Lotito, a Formello avrebbe tenuto un discorso alla squadra, ribadendo l’intenzione di puntare all’Europa. Mentre lo smantellamento, con Mandas prossimo a legarsi al Bournemouth, prosegue.