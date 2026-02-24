Verona, Sogliano: "D'Aversa? Contattato, probabilmente non se la sentiva"

Nel corso della conferenza stampa tenuta questo pomeriggio nella sede del Verona il direttore sportivo gialloblu, Sean Sogliano, ha commentato anche la scelta di Paolo Sammarco dopo l'esonero di Paolo Zanetti (leggi qui la conferenza stampa).

Come mai Sammarco è stato nominato "ad interim"? Sull'esonero di Zanetti?

"Fa parte del mio modo di lavorare cercare di risolvere i problemi con un allenatore. L'ho fatto sempre a Verona, sono stato tre anni senza mai cambiare con Mandorlini, anche con Bocchetti quando tutti chiedevano di cambiarlo, così come con Baroni e con Zanetti l'anno scorso. Quest'anno ho cambiato con grande dispiacere. Per me cambiare allenatore è una sconfitta. Ho visto Zanetti un po' scoraggiato anche se è sempre stato un professionistta che cercava di dare il massimo. Era stanco. Solo per questo ho cambiato. Sammarco è giovane, conosce questa realtà. Sa bene che è difficile per lui, si sta rendendo conto che è forse più difficile di quanto si possa pensare. Interim? La società ha fatto questo comunicato, ma per quello che penso io vuol dire tutto e niente. Non abbiamo voluto dare più responsabilità di quelle che deve avere ad un allenatore che subentra in una situazione così difficile. Sappiamo che poi vincendo una partita in più cambiavano i giudizi".

Sono stati contattati altri allenatori prima di Sammarco?

"Abbiamo contattato un allenatore, che pensavamo fosse giusto, ma non se la sentiva di venire. D'Aversa? Sì, probabilmente non se la sentiva, ora allena il Torino".