Soulé aspetta la convocazione dell'Italia? Per il Corriere dello Sport no, c'è solo l'Argentina

Le parole delle scorse ore del suo procuratore Martin Guastadisegno hanno fatto pensare a molti alla possibilità che Matias Soule, fantasista della Roma, si vesta d'azzurro e sfrutti le sue radici in favore dell'Italia, preferendola nel caso a una selezione come quella dell'Argentina in cui il talento offensivo al contrario non manca.

E invece, sembra proprio che almeno per ora non ci sia questo scenario in vista: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport di oggi, non c'era però alcuna intenzione da parte di Guastadisegno di mettere pressione a Gattuso e neppure a Scaloni. Il calciatore però da parte sua si sente argentino, si legge, e continuerà ad attendere una chiamata dalla sua patria in Sud America.

Le parole dell'agente di Soulé. Cosa ha detto di preciso Martin Guastadisegno, nelle scorse ore? Di seguito la risposta su Soule in Nazionale: "Matias sta lavorando tanto per la nazionale, è l'unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e e merita una chance. Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale".