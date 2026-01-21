Spalletti: "Dentro l'area pochi spazi". Del Piero ribatte: "Tante parole, ma serve far gol"

"Dentro l’area di rigore bisogna essere bravi: non è uno spazio, è una terra di conquista. Non ci sono spazi, lì dentro vanno strappati: bisogna prenderseli con la forza, perché non ci sono". Luciano Spalletti ha analizzato così, nel pre partita di Sky Sport, la sfida tra la Juventus e il Benfica.

Non è molto d'accordo, però, la storica bandiera, oggi opinionista Alessandro Del Piero. "Siamo qui a fare tanti giri di parole, ma bisogna fare gol" le parole di Alex, che poi ha aggiunto: "che sia di piede, di testa, di spalla o di petto, la Juventus deve migliorare a segnare".

Del Piero ha poi fatto notare come, secondo lui, nei giocatori dei bianconeri manchi anche la 'cattiveria' nell'esultanza dopo un gol: "Io vorrei più cattiveria in quei momenti, perché vorrebbe dire che i giocatori percepiscono l'importanza del momento e della partita. Non voglio criticare, ma quella cattiveria che esce dopo un gol è indicativa del desiderio che hai di segnare. Io non sempre la vedo".