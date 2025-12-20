Lazio, Sarri su Castellanos: "O è in difficoltà o il nostro modo di giocare non è per lui"

Al termine dello 0-0 contro la Cremonese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così della gara pareggiata e dei pochi così di Castellanos: "Non so sinceramente come spiegare quei dati, cerco di tenere Castellanos ancora più vicino all'area di rigore, a briglia sciolte va anche spesso per vie esterne, voglio farlo giocare per vie centrali e attaccare l'area in un certo modo. O il nostro modo di giocare non è per lui, oppure è in un momento di difficoltà. Gli attaccanti che fanno sempre gol li fanno in tutti i sistemi di gioco, non ho visto Lewandowski non segnare in alcuni sistemi. Castellanos ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori due mesi, ora sta recuperando e tornerà a segnare".

Pensa di aver creato la base di giocatori per il prossimo anno?

"Nelle ultime partite abbiamo fatto sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte a San Siro contro Milan e Inter. Io imputerei poco alla squadra anche per la partita di stasera, oggi c'è stata poca qualità e quello è difficile da imputare alla squadra. A livello di mentalità siamo in crescita, così come a livello tattico perché avevo trovato una squadra che giocava d'istinto, ora siamo molto più razionali. Ci fosse la possibilità di tirar fuori il meglio da questi ragazzi sotto l'aspetto qualitativo un nocciolo di 6-7 giocatori ce l'abbiamo".

In questo momento di difficoltà si sente di ribadire la sua volontà di rimanere a lungo?

"Questo momento di difficoltà se si sta parlando delle situazioni sì, ma sui risultati non lo accetto perché la squadra sta dando ampi segnali. Il resto del discorso non dipende da me, io esprimo un augurio che mi faccio. Mi farebbe un piacere immenso proseguire qui a lungo, ma poi bisognerà valutare tutte le situazioni".