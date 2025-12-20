Spalletti si porta a -1 dalla Roma (e dalla Champions). Serie A, la classifica aggiornata
Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Spalletti, che dopo il Bologna batte anche la Roma in un altro big match. Nel secondo posticipo della 16^ giornata di Serie A, Conceicao sblocca prima dell'intervallo, nella ripresa raddoppia Openda (al primo gol in A). Nel finale Baldanzi la riapre, poi Yildiz va vicino al 3-1 ma viene fermato dal palo. Spalletti si porta dunque a -1 dalla zona Champions, col quarto posto occupato proprio dai giallorossi.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Lazio-Cremonese 0-0 e Juventus-Roma 2-1:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
* una gara in più