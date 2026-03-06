Spalletti: "Vlahovic out con il Pisa". Dybala operato, lo stop sarà lungo: le top news delle 18

Dusan Vlahovic non sarà della partita tra Juventus e Pisa. Lo ha annunciato Luciano Spalletti, allenatore bianconero, nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Yildiz? Ha un ematoma abbastanza importante, ma prova a esserci”. Il tecnico di Certaldo ha anche confermato di aver già iniziato a discutere con la dirigenza del rinnovo di contratto, specificando: “Non conta un contratto da esibire, ma fare bene e ottenere risultati”. Poi la battuta: “Andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e di Chiellini, così ci vedremo ogni giorno”. Oltre a Vlahovic e a Holm, dovrà fare a meno anche del lungodegente Arek Milik.

Resterà ai box a lungo Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Roma si è operato nella giornata di oggi a Villa Stuart. Nella clinica capitolina, per la cronaca, si era registrata anche la presenza di Lorenzo Lucca, attaccante italiano oggi al Nottigham Forest, in Italia per un consulto alla caviglia. I fari erano tutti puntati su Dybala, operato dal professor Mariani dopo la rottura completa del menisco esterno. L’ortopedico ha anche spiegato i tempi di recupero: “Se facciamo riferimento all’area ortopedica, 45 giorni. Poi decideranno lo staff sanitario della Roma e infine Gasperini”. Se non si può parlare di stagione finita, poco ci manca: è un ko che allontana, forse in maniera definitiva, l’ipotesi di un rinnovo di contratto tra l’ex Juve e i giallorossi.

Manca sempre meno al derby: in casa Milan la buona notizia è legata al recupero di Davide Bartesaghi, che sarà a disposizione di Allegri ma potrebbe comunque partire dalla panchina. Stesso discorso per Ange-Yoan Bonny: il francese dell’Inter si è allenato in gruppo, ma Chivu dovrebbe puntare sulla coppia d’attacco formata da Thuram e Pio Esposito. I nerazzurri scenderanno in campo la sera di Pasqua con la Roma: con un certo anticipo rispetto ai programmi, la Lega Calcio Serie A ha infatti licenziato date e orari della 31ª giornata di campionato, per aiutare i club a organizzarsi.