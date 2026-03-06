Vlahovic punta il Pisa, La Stampa: "Il serbo si avvicina al rientro e tratta il rinnovo"
Nella prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa trova spazio un approfondimento sulla Juventus del passato: "Dal pianista al farmacista, i ragazzi che fecero la Juve", l'anticipazione proposta in un box nel taglio alto dal quotidiano torinese.
Nella prima pagina sportiva, invece, il titolo principale è un "Mai dire gol" che analizza le difficoltà delle squadre di Serie A di andare in rete in questa stagione ("In 5 anni sparite oltre 150 reti, un terzo delle partite finisce 0-0 o 1-0"), mentre poco sotto si parla di Dusan Vlahovic, vicino al rientro in campo e al centro dei discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: "Juve, Vlahovic prova a esserci contro il Pisa - si legge -. Tra oggi e domani la decisione di Spalletti: il serbo si avvicina al rientro e tratta il rinnovo".
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 6 marzo:
18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN 21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN
21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
