Come sono andati i rientri in campo nel Napoli di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa

Buone notizie per il Napoli nella sfida contro il Torino: oltre alla vittoria, mister Antonio Conte ritrova anche Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, entrambi rientrati dopo i rispettivi infortuni. I due tenori partenopei sono partiti dalla panchina, ma hanno poi trovato spazio nel corso della gara, segnando un passo importante verso il pieno recupero e offrendo nuove soluzioni al tecnico azzurro in vista dei prossimi impegni.

Kevin De Bruyne è tornato tra i disponibili dopo il lungo stop causato dall’infortunio al bicipite femorale rimediato il 25 ottobre contro l’Inter, ultima gara disputata prima dello stop. Da allora erano passati 129 giorni, con 28 partite saltate. Il belga è entrato al 79’ al posto di Alisson Santos, accolto da un lungo applauso del pubblico del Maradona. Una manciata di minuti per riprendere confidenza con il campo e con il ritmo partita, senza incidere direttamente sul risultato ma con un rientro comunque significativo dopo mesi di assenza. Prima dell’infortunio aveva totalizzato 11 presenze, 4 gol e 2 assist in 760 minuti.

Rientro importante anche per Frank Anguissa, che non giocava dal 9 novembre contro il Bologna. Il centrocampista camerunese ha vissuto mesi complicati dal punto di vista fisico: prima un problema alla coscia tra il 12 novembre e il 27 gennaio (77 giorni di stop e 17 partite saltate), poi nuovi guai alla schiena tra il 27 gennaio e il 4 marzo, che gli hanno fatto perdere altre 7 gare. Anguissa è entrato all’intervallo al posto dell’infortunato Vergara, offrendo una prova ordinata e di sostanza a centrocampo, contribuendo alla gestione del possesso e all’equilibrio della squadra nella ripresa. Prima dell'infortunio aveva a sua volta totalizzato 15 presenze, 4 gol e 2 assist in 1273 minuti giocati.