Napoli, Politano: "Peccato soltanto per il finale, non dobbiamo prendere gol così"

Matteo Politano, esterno del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 2-1 sul Torino: "Peccato per il finale, non dobbiamo subire questi gol perché nel finale può succedere di tutto. Alisson è un bravo ragazzo, sempre sorridente e puntuale negli allenamenti: è un giocatore forte e siamo molto contenti di averlo con noi.