Napoli, Politano: "Peccato soltanto per il finale, non dobbiamo prendere gol così"
TUTTO mercato WEB
Matteo Politano, esterno del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 2-1 sul Torino: "Peccato per il finale, non dobbiamo subire questi gol perché nel finale può succedere di tutto. Alisson è un bravo ragazzo, sempre sorridente e puntuale negli allenamenti: è un giocatore forte e siamo molto contenti di averlo con noi.
Altre notizie Serie A
L'ex collaboratore di Spalletti: "Comuzzo patrimonio da curare, può essere il salvatore della patria"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
L'ex collaboratore di Spalletti: "Comuzzo patrimonio da curare, può essere il salvatore della patria"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"