Spettacolo e ritmi altissimi, Bayern avanti al Bernabeu: al 45' decide Luis DIaz

Bayern Monaco avanti per 1-0 al Bernabeu al termine di una prima frazione intensa e ricca di episodi, in cui la squadra di Vincent Kompany ha imposto a lungo il proprio ritmo. Gli ospiti sono partiti fortissimo, con un pressing alto e aggressivo che ha messo subito in difficoltà la costruzione del Real Madrid. Nei primi minuti i bavaresi hanno costretto i blancos nella propria metà campo, creando diverse situazioni pericolose e sfiorando più volte il gol. L’occasione più clamorosa è arrivata con un errore sotto porta di Upamecano, poco lucido dopo appena 60 secondi.

Col passare dei minuti, però, la squadra di Álvaro Arbeloa ha iniziato a uscire dal guscio. Il Real ha trovato più spazi e ha costruito due nitide occasioni da gol, entrambe neutralizzate da un attento Manuel Neuer, decisivo sui diagonali di Vinicius e Mbappé. La partita si è sviluppata su ritmi altissimi, con il Bayern sempre più pericoloso grazie alla qualità di uno scatenato Olise, particolarmente ispirato sulla fascia, mentre il Real ha risposto soprattutto in transizione, sfruttando la velocità dei suoi attaccanti.

Nel finale di primo tempo, dopo una fase in cui il Bayern ha leggermente calato l’intensità ma si è divorato nuovamente vicino al gol con Gnabry - servito inavvertitamente da Pitarch -, è arrivata la svolta: una palla persa dal Real ha innescato l’azione del vantaggio: Luis Díaz ha finalizzato dopo uno scambio rapido tra Kane e Gnabry.