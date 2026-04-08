Neuer, 40 anni e non sentirli: 9 parate e premio di MVP della sfida tra Real e Bayern

Manuel Neuer continua a riscrivere la storia. Nella notte del Santiago Bernabéu, il portiere del Bayern Monaco è stato il vero protagonista della vittoria contro il Real Madrid, venendo nominato Man of the Match dalla UEFA.

Una prestazione che va oltre i numeri, ma che nei numeri trova comunque la sua grandezza: 9 parate totali, di cui 5 su conclusioni dall’interno dell’area, e un impressionante 1.05 di gol evitati. Interventi decisivi, spesso d’istinto, che hanno letteralmente frustrato Kylian Mbappé e l’attacco madridista nei momenti chiave della partita.

È stata una prova d’altri tempi, quasi "leggendaria", come se il tempo non avesse alcun effetto su uno dei portieri più dominanti dell’era moderna. Neuer non si è limitato a parare: ha guidato la difesa, letto le situazioni in anticipo e trasmesso sicurezza totale a tutta la squadra. Ma questa serata ha avuto anche un peso storico. Con questa presenza, Neuer ha raggiunto quota 167 partite nelle competizioni europee per club, agganciando nomi iconici come Gianluigi Buffon, Lionel Messi e Thomas Müller nella classifica all-time. Nel mirino c’è ora Robert Lewandowski, distante appena due presenze, mentre in cima resta Cristiano Ronaldo.