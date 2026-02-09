Stamani a Casteldebole la cerimonia in ricordo di Niccolò Galli. Presente anche la famiglia
Nel 25° anniversario della sua scomparsa, si è svolta questa mattina a Casteldebole la cerimonia in ricordo di Niccolò Galli, giovane difensore rossoblù tragicamente scomparso in un incidente stradale il 9 febbraio 2001.
Alla commemorazione - fanno sapere i canali ufficiali del club rossoblù - è intervenuta la famiglia di Niccolò oltre a squadra, staff, settore giovanile e dipendenti del Bologna che hanno partecipato con commozione al momento di ricordo e preghiera officiato da don Luciano Luppi e da don Massimo Vacchetti.
Squadra in campo. Parallelamente, i rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della gara contro la Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Parma - si legge nel report del club, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per gli altri. Differenziato per Lorenzo De Silvestri.
