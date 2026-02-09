Gudmundsson ko in Fiorentina-Torino, ecco il report medico: "Escluse lesioni alla caviglia"

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni Albert Gudmundsson, uscito nei primi minuti del secondo tempo della gara tra Fiorentina e Torino (giocata sabato al Franchi e terminata 2-2). Di seguito il report medico del club viola:

"ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

Per la Fiorentina, ricordiamo, è in programma la trasferta di sabato a Como, seguita dal nuovo appuntamento europeo in Conference League giovedì 19 febbraio.